استشاري مركز خدمات المواطنين بكفر الشيخ: المركز سيخدم جميع أهالي القرية

تحدث المهندس علاء علي استشاري مشروع مركز خدمات المواطنين عن تطوير مبادرة حياة كريمة، مركز بقرية برمبال، والتابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وأكد “علي” خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن مشروع مركز خدمات المواطنين بقرية برمبال، بالفعل تم الانتهاء من مرحلة إنشائه بنسبة 100%، وتم تسليمه، وقريباً سيتم بدء العمل به.

وعن المجمع الخدمي، أوضح استشاري مشروع مركز خدمات المواطنين، ان المجمع يحتوي على مركز تكنولوجي في الدور الأرضي بإجمالي حوالي 17 شباك، لافتاً أن الدور الأول مقسم إلي أجزاء كلاً من يضم: "الشهر العقاري والسجل المدني، والوحدة المحلية، فضلاً عن خدمات مكتب التموين".

وأكد استشاري مشروع مركز خدمات المواطنين، أن هذا المركز سيخدم كافة أهالي القرية، ويسهل إجراءاتهم بدلاً من السفر إلى مركز المحافظة.

