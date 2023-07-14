استعداداً لمهرجان العلمين الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن سباق الترايثلون

سباق الترايثلون من ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة في ثاني أيام دورته الأولى كأكبر حدث ترفيهي في المنطقة بعد افتتاح فعالياته أمس الخميس، والتي تستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

تستمر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة طوال موسم الصيف، ويقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها، وتبدأ الفعاليات ببطولة للكرة الشاطئية ويشارك فيها أكثر من نجم من نجوم الرياضة محليا وأجنبيا.

وينظم فعاليات المهرجان سباق الترايثلون الذي يتكون من 3 رياضات هي السباحة والجري وركوب الدراجات في العلمين الجديدة، ويرصد لكم “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن سباق الترايثلون وقواعدها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كل ما تريد معرفته عن سباق الترايثلون

يتكون سباق الترايثلون من ثلاثة رياضيات وهم “الجري - السباحة - وركوب الدراجات”، وجميعهم ألعاب أولمبيه، ويقوم المتسابقين في هذا السباق بالسباحة لمسافة تبلغ 1.5 كيلو متر، ثم يقوم المتسابقين بركوب الدراجات والسير بها لمسافة تبلغ 40 كيلو متر، ثم بعد ذلك الركض بمسافة تبلغ 10 كيلو متر، حيث يفوز الشخص عند إنهاء السابقات خلال ساعة و50 دقيقة.

فوائد سباق الترايثلون على الصحة الجسدية

1 - تعتبر رياضة الترايثلون نشاط بدني يتضمّن تقوية القلب، وزيادة الكتلة العضلية وزيادة القدرة على التحمل.

2 - تحسين الصحة النفسية والعقلية.

3 - فقدان الوزن.

4 - تقليل خطر الإصابة.

5 - تحسين الحافز للحركة والتمرين.

6 - تطوير المهارات التخصصية المتعددة.

أخطاء يجب أن يتجنبها متسابقين الترايثلون

إذا كنت من عشاق مشاهدة رياضة ركوب الدراجات أو سباق الترايثلون بشكل عام تعرف على الأخطاء التي يجب أن يحذر منها المتسابقين:

1 - ارتداء حذاء ضيق جداً.

2 - عدم استخدام حقيبة الانتقال.

3 - أن ينسى المتسابق ربط الحذاء.

4 - الانطلاق بسرعة كبيرة أثناء الجري.