ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعداداً لمهرجان العلمين الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن سباق الترايثلون

سباق الترايثلون
سباق الترايثلون

سباق الترايثلون من ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة في ثاني أيام دورته الأولى كأكبر حدث ترفيهي في المنطقة بعد افتتاح فعالياته أمس الخميس، والتي تستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

تستمر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة طوال موسم الصيف، ويقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها، وتبدأ الفعاليات ببطولة للكرة الشاطئية ويشارك فيها أكثر من نجم من نجوم الرياضة محليا وأجنبيا. 

وينظم فعاليات المهرجان سباق الترايثلون الذي يتكون من 3 رياضات هي السباحة والجري وركوب الدراجات في العلمين الجديدة، ويرصد لكم “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن سباق الترايثلون وقواعدها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كل ما تريد معرفته عن سباق الترايثلون

يتكون سباق الترايثلون من ثلاثة رياضيات وهم “الجري - السباحة - وركوب الدراجات”، وجميعهم ألعاب أولمبيه، ويقوم المتسابقين في هذا السباق بالسباحة لمسافة تبلغ 1.5 كيلو متر، ثم يقوم المتسابقين بركوب الدراجات والسير بها لمسافة تبلغ 40 كيلو متر، ثم بعد ذلك الركض بمسافة تبلغ 10 كيلو متر، حيث يفوز الشخص عند إنهاء السابقات خلال ساعة و50 دقيقة.

فوائد سباق الترايثلون على الصحة الجسدية

1 - تعتبر رياضة الترايثلون نشاط بدني يتضمّن تقوية القلب، وزيادة الكتلة العضلية وزيادة القدرة على التحمل.

2 - تحسين الصحة النفسية والعقلية.

3 - فقدان الوزن.

4 - تقليل خطر الإصابة.

5 - تحسين الحافز للحركة والتمرين.

6 - تطوير المهارات التخصصية المتعددة.

أخطاء يجب أن يتجنبها متسابقين الترايثلون

إذا كنت من عشاق مشاهدة رياضة ركوب الدراجات أو سباق الترايثلون بشكل عام تعرف على الأخطاء التي يجب أن يحذر منها المتسابقين:

1 - ارتداء حذاء ضيق جداً.

2 - عدم استخدام حقيبة الانتقال.

3 - أن ينسى المتسابق ربط الحذاء.

4 - الانطلاق بسرعة كبيرة أثناء الجري.

الترايثلون سباق الترايثلون فوائد سباق الترايثلون ركوب الدرجات ترايثلون

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مصدر بالأهلى: قيد كهربا بقائمة الموسم الجديد.. ولن يرحل فى الصيف

وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

خالد رزق يكشف كواليس تذاع لأول مرة عن احتفالات الأهلى بالدورى 43

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

أعود لصفوف الجماهير.. استقالة عضو مجلس إدارة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟