أخبار فاتتك|مباريات الأهلي بعد الفوز على الزمالك وخالد الصاوي يكشف كيفية تنظيم وقته

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

مواعيد مباريات الأهلى القادمة بعد الفوز على الزمالك فى الدورى

مواعيد مباريات الأهلي القادمة بعد الفوز على الزمالك في الدوري في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف للمارد الأحمر ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع.

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خالد الصاوى يكشف كيفية تنظيم وقته بين كل الأعمال الفنية فى موسم رمضان

قال الفنان خالد الصاوي، إنه في مرحلة البدايات الفنية لأي فنان، يكون بحاجة إلى مرحلة الانتشار، معقبا: "في هذه الفترة يكون الفنان على استعداد أن يكون موجودًا في عمل فني وأكثر.

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وكالة أنباء الكويت تبرز مطالبة الرئيس السيسى بوضع خطة لحل الأزمة السودانية

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

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لليوم الثالث.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر

تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، لتقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، وذلك بدعم من زيادة الطلب العالمي على النفط، واستمرار هبوط الدولار الأمريكي.

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أحمد حاتم يناقش قضية "الميتافيرس" بفيلم "حدوتة الأيام الباقية"

أعلن المخرج ماندو العدل مؤخرًا، عن انطلاق جلسات تصوير مشاهد فيلمه الجديد "حدوتة الأيام الباقية" بطولة الفنان أحمد حاتم.

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محمد هنيدى يرد على اتهام بعض "إفيهات" أفلامه القديمة بالتنمر

رد النجم محمد هنيدي على اتهام بعض "إفيهات" أفلامه القديمة بالتنمر، قائلًا: "إنه لم يوجد تنمر نهائياً، حيث أنه عندما كانت تقال لم يكن هناك نية للتنمر، ولا كنا نتحدث عن موضوع التنمر".

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