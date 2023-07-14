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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأهلى القادمة بعد الفوز على الزمالك فى الدورى

الأهلي
الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي القادمة بعد الفوز على الزمالك في الدوري في المباراة التي انتهت منذ قليل بأربعة أهداف مقابل هدف للمارد الأحمر ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع 31 للدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للأهلي أربعة مباريات في هذه البطولة التي حسمها الأهلي من الجولة الماضية بعد هزيمة صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمام فريق سيراميكا كليوباترا وبدءا من غدًا يخوض الفرق آخر جولة في الدوري هذا الموسم، ويتبقى اللقاءات المؤجلة، وإليكم مواعيد مباريات الأهلي القادمة.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

المقاولون العرب والأهلي

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في آخر جولات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي أمام فريق المقاولون العرب، وذلك يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق المباراه في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة على المكرمة، ويستضيف اللقاء استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الأهلي وحرس الحدود 

كما يواجه النادي الأهلي مباراته أمام فريق حرس الحدود، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع 33، حيث يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلى يهزم الزمالك برباعية ويقترب من دورى اللا هزيمة

بيراميدز والأهلي

ويصطدم النادي الأهلي بنظيره بيراميدز ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ28، وذلك يوم الأحد الموافق الثالث والعشرون من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء استاد الدفاع الجوي.

المصري والأهلي

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق المباراه الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي بطلًا للدوري المصري الموسم الحالي

وفاز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا في الجولة الماضية، حيث أهدى فريق بيراميدز اللقب للأهلي بالهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث كان يحتاج النادي الأهلي إلى نقطتين فقط أو هزيمة الوصيف وهو بيراميدز حتى لا يلحق بالأهلي، ويكون بذلك الأهلي بطلًا للدوري للمرة الـ 43 في تاريخه.

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