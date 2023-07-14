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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد هنيدى يرد على اتهام بعض "إفيهات" أفلامه القديمة بالتنمر

محمد هنيدي
محمد هنيدي

رد النجم محمد هنيدي على اتهام بعض "إفيهات"  أفلامه القديمة بالتنمر، قائلًا: "إنه لم يوجد تنمر نهائياً، حيث أنه عندما كانت تقال لم يكن هناك نية للتنمر، ولا كنا نتحدث عن موضوع التنمر". 

وأضاف هنيدي، خلال لقاءه ببرنامج حبر سري، الذي يقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، أن الفرق بالنسبة لي بين التنمر والهزار، يظهر في الأداء والرسالة التي تقدم، فعلى سبيل المثال عند تجسيد شخصية ما، فهو سيناريو، ومن ثم فهي لحظة ، إن كانت ستجرح أحد، فلا داعي منها. 

وتابع: "يجب على الناس أن تكبر المواضيع على السوشيال ميديا، وأدعوهم ألا يقفشوا على كل شيء، والسوشيال ميديا فيها الكثير من الأشياء".

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