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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الصاوى يكشف كيفية تنظيم وقته بين كل الأعمال الفنية فى موسم رمضان

خالد الصاوى
خالد الصاوى

قال الفنان خالد الصاوي، إنه في مرحلة البدايات الفنية لأي فنان،  يكون بحاجة إلى مرحلة الانتشار، معقبا: "في هذه الفترة يكون الفنان على استعداد أن يكون موجودًا في عمل فني وأكثر، وأحياناً تكون هذه  الأعمال مع بعضها وبالتالي يجب أن يعود الفنان المبتدئ نفسه على أن يجمع بين هذه الأدوار ويفصل بينها في نفس التوقيت". 

وأضاف خالد الصاوي خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: "كنت أعمل ذلك بشكل جيد زمان، حيث كنت أذاكر ذلك جيدًا، لكنني لم يكن يجب علي أن أفعل ذلك حاليًا، لكنني فعلته لأنني اضررت، حيث إن السوق فجأة خلال هذا العام لم يعطني فرصة في بطولة مسلسل، فكان أمامي خيارين، هو أن أجلس أشاهد زملائي وهم يعملون وأنا لا أعمل خلال نفس الموسم، أو أنني أعمل بطريقة مختلفة، وبالتالي قبلت الأدوار المختلفة سواء كانت بطولة ثانية، أو بطولة مشتركة، أو ظهور خاص".

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