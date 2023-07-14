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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكالة أنباء الكويت تبرز مطالبة الرئيس السيسى بوضع خطة لحل الأزمة السودانية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، داعيا الاطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والبدء من دون إبطاء فى مفاوضات جادة تهدف الى التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار.

 

وذكرت " كونا"، الخميس، أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسى خلال انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والأمين العام لجامعة الدول العربية.


وطالب الرئيس السيسى بتشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.


وتابعت كونا أن الرئيس السيسى دعا إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلى المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، مطالبا جميع الأطراف السودانية بتسهيل جميع المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفى الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.


وأشارت كونا إلى تأكيد رئيس جنوب السودان سلفا كير - فى كلمته - إلى أن قمة دول جوار السودان تأتى من أجل مناقشة سبل إنهاء الأزمة فى السودان، لافتا إلى أنها عقدت فى وقت حرج لجميع دول الجوار.


وقال رئيس جنوب السودان إن هذه "القمة تعطى لنا فرصة لبحث الوضع فى السودان وإنهاء أزمته والتغلب على آثارها الجسيمة"، لافتا إلى أن منظمة (إيجاد) والاتحاد الإفريقى يعملان أيضا على ذلك، مطالبا بوقف إطلاق النار بـ"صورة فورية".

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