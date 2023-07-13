أحمد حاتم يناقش قضية "الميتافيرس" بفيلم "حدوتة الأيام الباقية"

أعلن المخرج ماندو العدل مؤخرًا، عن انطلاق جلسات تصوير مشاهد فيلمه الجديد "حدوتة الأيام الباقية" بطولة الفنان أحمد حاتم.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أن الفيلم يناقش قضية علمية وهي الميتافيرس، وتدور احداثه في اطار خيالي مشوق، حول زوجة احمد حاتم ضمن الاحداث التي تعاني من مرض ما ويحاول معالجتها عند طبيب معالج وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص ومريم الخشت، حنان سليمان، مراد مكرم، ووهو من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.