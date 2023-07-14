خالد الصاوى يحكى عن مشاعره أثناء التكريم فى مهرجان الدار البيضاء للفن العربى بالمغرب

علق خالد الصاوي، على تكريمه الأخير في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ، قائلاً :"إن الفرحة أشعر بها مع بداية معرفتي بالتكريم، لحظة إبلاغي بالتليفون".

وأضاف خالد الصاوي، خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أنه لديه تكريم آخر خلال هذا الشهر من المهرجان القومي للمسرح، حيث سيتم تكريمه على أداءه المسرحي كمخرج، وهو ما يعتبر شيء جديد بالنسبة له.

كما أكد سعادته بتكريمه في مهرجان الدار البيضاء، معقبًا: "كان همي هو ما سوف أرتديه وماذا سيكون شكلي، والهم الآخر هو ما ذا سأقول، حيث ستكون كل الأضواء عليا، وعلى المكان الذي أكون بداخله، وبالتالي يجب التركيز على ما أود إيصاله من رسالة، وقد قمت بحل المشكلتين وسعدت جدًا".