ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"النتيجة قريبة من توقعي".. خالد الصاوي يكشف عن توقعه لمباراة القمة

خالد الصاوي
خالد الصاوي

علق النجم خالد الصاوي، علي نتيجة مباراة النادي الأهلي والزمالك والتي أقيمت منذ قليل.

وقال الصاوي خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن النتيجة قريبة من توقعاتي، وأن كنت أتوقع انتهاء المباراة 4 مقابل 2 لصالح النادي الأهلي.

وأضاف: "أن مش حريف كورة، بس خليت الكورة تبقي جزء أساسي من متابعاتي اليومية، ووصلت إن أتابع لحد دكرنس وغزل المحلة، وحسيت بحاجة حيوية  في حياتي، والكورة حاجة عظيمة".

وتابع: "استمتعت بمتابعتي لكرة القدم، والأول كنت بقول ان مش أهلاوي ولا زملكاوي، وكنت بشجع الأضعف، ومؤخراً بقيت أحب الزمالك، وقفشت نفسي بشجع الأهلي".

مواد متعلقة

فليفل: إفريقيا تمتلك ثروات كبيرة تشجع على تبادل الخبرات

فليفل: الدبلوماسية الرئاسية رائدة إفريقيًا ودوليًا

صفاء النجار: "طوكيو قبل وبعد " يعبر عن الثقافة اليابانية فى قلب القاهرة

منظمو مهرجان العلمين: 6 شهور مدة التجهيز للفعالية ونحن "غير أي مهرجان"

عبدالستار صبرى: "العلمين الجديدة" أفضل من مدن أوروبية كثيرة

أمير عبدالحميد: تنظيم "المتحدة" لمهرجان العلمين الجديدة يليق بالدولة المصرية

جمال حمزة: شكرًا لـ"المتحدة" والجو فى العلمين الجديدة مختلف

كاتب سوداني: الرئيس السيسي بذل جهودًا كبيرة لاحتواء الأزمة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مندوب الصين بالأمم المتحدة يحذر من الإساءة للمصحف الشريف

"السيدة العجوز" تبدأ بإجراءات الانسحاب من السوبر الأوروبى

مواعيد مباريات الأهلى القادمة بعد الفوز على الزمالك فى الدورى

"النتيجة قريبة من توقعي".. خالد الصاوي يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الشحات: الاجتهاد كلمة السر فى تسجيل الأهداف.. وشكرًا للجماهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى