"النتيجة قريبة من توقعي".. خالد الصاوي يكشف عن توقعه لمباراة القمة

علق النجم خالد الصاوي، علي نتيجة مباراة النادي الأهلي والزمالك والتي أقيمت منذ قليل.

وقال الصاوي خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن النتيجة قريبة من توقعاتي، وأن كنت أتوقع انتهاء المباراة 4 مقابل 2 لصالح النادي الأهلي.

وأضاف: "أن مش حريف كورة، بس خليت الكورة تبقي جزء أساسي من متابعاتي اليومية، ووصلت إن أتابع لحد دكرنس وغزل المحلة، وحسيت بحاجة حيوية في حياتي، والكورة حاجة عظيمة".

وتابع: "استمتعت بمتابعتي لكرة القدم، والأول كنت بقول ان مش أهلاوي ولا زملكاوي، وكنت بشجع الأضعف، ومؤخراً بقيت أحب الزمالك، وقفشت نفسي بشجع الأهلي".