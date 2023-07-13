مجدى صادق: الدولة تسعى إلى تنشيط السياحة الداخلية

قال مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، إن الدولة تحاول بكل ما تستطيع من قوة، أن تؤدي للطبقة العامة من الشعب إحساس الاستمتاع بالبلد، حيث يستطيع الذهاب إلى مكان أثري، وخدمة خاصة.

أضاف صادق خلال لقائه ببرنامج "افتح باب قلبك"، المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك تنسيقا كبيرا جدًا بين جميع الوزارات وجميع القرارات، حيث يوجد تنسيق بين وزارة الطيران ووزارتي الخارجية والداخلية، لافتاً إلى أن هذا التنسيق يعطي قرارات وهذه القرارات تساعد السياحة التي بدورها تساعد المواطن.

وأوضح أن السياحة الداخلية جزء مهم جدًا من السياحة والدولة تسعى إلى تنشيطها، لافتاً إلى أن هناك مستوى معينا من الفنادق والشواطئ إذا كان في الغردقة أو شرم الشيخ أو مرسى علم.