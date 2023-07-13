إيهاب فهمى: "المتحدة" أرست قاعدة دراما العام وليس فى رمضان "فقط"

قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الدولة أول من أنشأت فرقة للفنون الشعبية: "نهدف توثيق تاريخ الفن المصري بصورة رقمية حديثة، حتى يتم حفظ هذا الفن والتاريخ العريق للأجيال القادمة.

نجومية أشرف زكي

وأكد فهمي، خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية صُنعت نجوميته في العمل النقابي: "أشرف زكي رجل قدم الكثير والكثير للفن، ومحب بصورة كبيرة لمساعدة الآخرين".

خدمات “المتحدة”

أضاف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أرست قاعدة أن الدراما طوال العام وليس في السباق الرمضاني فقط، لهذا تتمتع الدرامية المصرية الآن بالتنوع الكبير في الأعمال المقدمة على مدار العام بالكامل، حيث كان يتم تكدس الأعمال في السباق الرمضاني فقط.