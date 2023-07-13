إيهاب فهمى لـ"القاهرة الإخبارية": أتمنى تصوير عمل فنى فى العلمين الجديدة

قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن مهرجان العلمين الجديد بمثابة حدث قومي كبير في مصر، حيث يمكن من خلاله التسويق لهذه المدينة المصرية ذات المواصفات العالمية.

مهرجان العلمين

وأكد الفنان إيهاب فهمي، خلال لقائه ببرنامج “عاصمة الفنون” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مهرجان العلمين فني رياضي ثقافي مليء بالأحداث المشرفة أمام المنطقة العربية والعالمية كافة.

وأضاف أنه يتمنى تكرار هذا الحدث كل عام حتى يكون ترويج مباشر لهذه الجهود المصرية الملموسة في تلك المناطق الساحلية الترفيهية.

العلمين الجديدة

وتابع: "مدينة العلمين مكان هنعيش فيه صيف وشتاء، هتلاقي فيه فروع جامعات لا توجد في أماكن كثيرة بالعالم، ومطاعم، ومدارس، ومناطق سكنية متنوعة، المدينة كاملة متكاملة".

واستطرد: "أتمنى تصوير عمل فني في العلمين قريباً، ومصر عملت على تطوير المناطق الساحلية بصورة كبيرة، كما أن هذا التطوير لحق أيضاً سيناء التي أصبحت قطعة مصرية حضارية 100٪".