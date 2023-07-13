وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مازن هلال الفراية وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ،كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.