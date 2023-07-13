"الاتحادي الديمقراطي": قمة دول الجوار آلية لمساعدة السودانيين

كشف معتز الفحل، الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، عن أهمية الحوار للوصول لحل سياسي لانتهاء الأزمة السودانية.

وقال الفحل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن موتمر قمة دول جوار السودان فرصة حقيقية والتشاور والخروج بآلية تساعد السودانيين، وأهلنا المتضررين من الحرب وتكون بداية قوية وحقيقية لاستدامة واستقرار السودان.

وأضاف أن قمة دول جوار السودان هى خطوة إيجابية، موضحاً أن الدولة المصرية بذلت مجهودا مكثفا لحل الأزمة السودانية وتهدئة الأوضاع فيها، ما يؤكد قوة العلاقة بينها وبين دولة السودان؛ لأنها المتضرر الأول من الحرب الناشبة في السودان.

أشار إلى أنه من مميزات القمة أنها نجحت في حضور نوعي للدول، لا سيما جنوب السودان وتشاد، لاسهامهم إيجابيا كدول حقيقية مجاورة للسودان وحل هذه الأزمة، مبينا أن مصر بتفاهمها وتواصلها مع السودان والإشادة بدور مصر الإيجابي دائما يجعل المواطنين متفاعلين معهم، كما أن دول الجوار تتشابك وتترابط في كل القطاعات ما جعلها معنية وجادة لإيجاد حلا لهذه الأزمة.