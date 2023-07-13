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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

مع قرب انتهاء شهر يوليو، حرص المواطنون في جميع المحافظات على معرفة آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023 عبر “جوجل”، حيث عممت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التحول الرقمي فى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وفرت رابط لتسجيل قراءة العداد، بعدما كثر التساؤل من قبل المواطنين وكافة عملاء شركات الغاز المتنوعة.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

وتنشر “الدستور” في هذه السطور رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

أعلنت شركة “ بتروتريد ” بمصر، وهي إحدى “شركات قطاع البترول المصري” لاستقبال الشركة لقراءات عداد الغاز اعتبارًا من يوم 1 من يوليو 2023، إلى يوم 20 بالشهر الجاري، ويجب على جميع العملاء اتباع التعليمات التالية:

  1. الدخول إلى لينك موقع بتروتريد من هنا.
  2. قم يتسجيل البيانات التالية «"شقة" – “عمارة” – “بلوك” – “قطاع” – “يومية” – “منطقة” – “محافظة”» .
  3. قم بالضغط على كلمة (عرض لتسجيل القراءة) وظهور الفاتورة المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر يونيو 2023

وفرت وزارة البترول المصرية عدة طرق للاستعلام حول فاتورة الغاز الطبيعي، ومنها يكون تطبيق بتروميتر، حيث سيقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي بشكل مباشرة، ويكون من خلال توجيه كاميرا التليفون المحمول نحو واجهة القراءة لعدَّاد الغاز لكي يتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً في قاعدة البيانات بالشركة.

ويستطيع جميع المواطنين تحميل تطبيق “بتروميتر” على الموبايل عبر جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد أو بكون على الأيفون.

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كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2023 لشهر يوليو

  • من خلال إبلاغ القراءة والسداد
  • من خلال موقع جوميا وماي فوري على الإنترنت، التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي.
  • من خلال خط التليفون الأرضي على رقم 09000727 أو المحمول على رقم 5727.
  • إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول او خط أرضى على رقم 17169.
  • إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
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