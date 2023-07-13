"توتال إنرجيز" الفرنسية: نخطط للإسراع في عمليات الحفر لآبار الغاز فى مصر

كشف جين جايلت نائب رئيس شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية للاستكشاف والإنتاج بمنطقة شمال افريقيا، خلال لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن اهتمام الشركة بزيادة انتاج الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأمثل وأنها تخطط للإسراع فى عمليات الحفر والتنمية لآبار الغاز بمناطق امتيازها فى مصر، وأن منطقة البحر المتوسط تحمل آمال وتوقعات إيجابية لتحقيق المزيد من النجاحات فى مجال الغاز الطبيعي.

وبحث وزير البترول والثروة المعدنية، مع نائب رئيس الشركة والوفد المرافق له خطط و برامج الشركة فى مجال البحث عن الغاز بمناطق امتيازها بالبحر المتوسط، وأكد أن العمل فى استثمار موارد الغاز فى منطقة شرق المتوسط يشهد تطوراً كبيراً ، فى اطار منظومة التعاون والتكامل التى خلقها منتدى غاز شرق المتوسط، والتي ساهمت فى توحيد جهود دول المنطقة و دمج جهود الحكومات والشركات العالمية العاملة فى المنطقة سوياً بما يسهم فى دعم خطط ضخ الاستثمارات فى تنمية موارد الغاز، وأضاف ان مصر تعتبر منصة تنطلق منها الشركات العالمية للتوسع فى اعمالها فى منطقة شرق المتوسط فى ظل توافر البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

وناقش الوزير خلال اللقاء مع مسئولي الشركة الفرنسية، الإسراع في عمليات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط سعياً للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق اكتشافات جديدة ، خاصة وان هناك عوامل مشجعة كتوافر البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال فى مصر التى يمكن ربطها بالاكتشافات الجديدة والخبرات المتميزة فى هذا المجال.

واكد "الملا"، ان الغاز سيظل الوقود الأهم فى مزيج الطاقة لفترة طويلة باعتباره انظف أنواع الوقود الأحفوري وتأميناً لمصادر الطاقة، مع التأكيد على أهمية زيادة استخدام الطاقة المتجددة والخضراء بالتوازي مع زيادة انتاج الغاز الطبيعي .

فيما تستثمر "توتال انرجيز"، كمشغل رئيسي فى منطقة شمال رأس كنايس بغرب المتوسط، وكشريك فى منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط حيث يتم وضع أولى الابار المكتشفة بالمنطقة وهو البئر بشروش على خريطة الإنتاج.