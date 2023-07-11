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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودانى يعلن انتهاء أزمة الغاز المستورد لمحطات الطاقة فى العراق

السوداني
السوداني

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران.

وقال رئيس الوزراء في كلمة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية".

وأضاف أنه" تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءًا من مساء اليوم، إذ ستتدفق 10 ملايين م 3 قياسي وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".

وتابع أنه "بسبب عدم ورود الموافقات الأمريكية على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ50%".

وأكد أن "العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني والبالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "مشاريع الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع توتال الفرنسية وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات".

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السوداني توريد الغاز أزمة توريد الغاز

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