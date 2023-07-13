خبير: مشروعات تحديث نظم الري تقلل البخر وملوحة التربة تُرشد الاستهلاك

تستمر وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات حكومية، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بالرش والتنقيط بدلا من الري التقليدى بالغمر، والذى يعد من أهم المشروعات القومية المنقذة حالياً، خاصة أنه يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس.

ويجري تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري، خاصة بعد توقيع مصر ثلاثة اتفاقيات دولية مع هولندا واليابان والفاو لدعم المزارعين في تطبيق المنظومة.

الأراضي الزراعية

كما يتم تنفيذ أعمال مشروعات تحديث نظم الري في الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين والموالح، حيث تم البدء في التنفيذ بمنطقة تجريبية رائدة فى أسوان لبيان مردود المشروع فى توفير المياه والحد من الاسراف، خاصة مع تزايد الإحتياجات المائية سنوياً وزيادة عدد السكان مقابل ثبات الموارد بمقدار 55,5 مليار متر مكعب من المياه.

مشروعات تحديث نظم الري بالتنقيط والرش لترشيد المياه



من جهته؛ أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إلى أهمية مشروعات تحديث نظم الري بالتنقيط والرش في ترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى أهمية تحديث النظم مع التوسع الزراعى الكبير ومشروعات الاستصلاح الكبرى على هوامش وادى النيل والدلتا وبعض الأراضى الصحراوية الرملية، كما هو الحال فى توشكى وشرق العوينات المكونة من أراضى رملية تتميز بنفاذية عالية وهى سهولة حركة المياه فيها، ولذلك كان لا بد من استخدام طرق الري الحديثة المختلفة مثل التنقيط والرى المحوري والخراطيم حتى لا تهدر المياه.

وأوضح أستاذ الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية مشروعات تحديث نظم الري في تقليل البخر؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديدة التي إذا استخدم فيها الري بالغمر، فستزداد ملوحة التربة، وتفقد كميات كبيرة من المياه أثناء الري.