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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ذكرى 3 يوليو.. وزير الرى: بدد ظلمة الإخوان وأعاد هوية البلاد

هانى سويلم
هانى سويلم

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن ثورة ٣٠ يونيو وبيان ٣ يوليو بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ مصر استعادت بعدهما هويتها الحقيقية.

وأضاف «سويلم»، لـ«الدستور»: «فى وقت إذاعة البيان كنت فى ألمانيا، شعرت بفرح وسعادة كبيرة، فجميع المصريين كانوا ينتظرون تلك اللحظة التى تتخلص فيها مصر من هذه الجماعة».

وأشار إلى أن مصر عانت خلال سنة حكم الإخوان بشكل ليس له مثيل، متابعًا: «أسرتى كانت تنتظر اليوم الذى يرحل فيه هذا النظام، واستمعنا إلى البيان والسعادة ترتسم على وجوهنا». وتابع: «الفرحة كانت غامرة لأن مصر استعادت هويتها وشكلها الذى تعودنا عليه، وبدأنا نرى المستقبل بشكل أفضل بدلًا من الضبابية والظلام الذى عاشته مصر خلال تلك الفترة التى غابت فيها لغة الحوار والتعايش السلمى بين أطياف المجتمع».

 

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