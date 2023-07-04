وزير الرى: زراعة 1.6 مليون فدان أرز هذا العام

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، رفقة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بحر شبين وبحر تيرة، لمتابعة حالة الري والمشروعات ومدى توافر المياه بجميع الترع بنطاق الدقهلية، في ظل زيادة زراعة محصول الأرز هذا العام.

وأكد مختار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الزراعة وملف المياه اهتماماً كبيراً، وأمر بتطوير جميع المجاري المائية وتبطين الترع للحفاظ على المياه ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين، الذين ظلوا سنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه إلى أراضيهم، نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون أدنى استفادة.

وأشار إلى أن الدقهلية تنتج سنوياً 27% من إجمالي محصول الأرز في مصر، فهي تعد سلة مصر الغذائية لأن الدقهلية تتميز بمساحات زراعية كبيرة وتربة خصبة وتنتج جميع المحاصيل الزراعية المتنوعة.

من جانبه أشار وزير الري إلى زراعة هذا العام مليون و600 ألف فدان بمحصول الأرز، وهو ما يمثل نسبة 70% تقريبا من إجمالي المساحة المزروعة لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز وحدوث اكتفاء ذاتي.

وأشار سويلم إلى أننا نعمل على توفير المياه بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المزارعين بسبب زيادة نسبة زراعة محصول الأرز من 35% إلى 70% هذا العام، وهي نسبة تمثل الضعف عن العام الماضي.

وكلف سويلم بتطهير جميع الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الري، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية، والمهندس محمد مشالي مدير عام ري جنوب الدقهلية، والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه.

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