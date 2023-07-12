لا يفوتك هذا المساء| مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره.. وإحالة تاجر ملابس للجنايات بتهمة الإتجار في العملة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

إحالة تاجر ملابس للجنايات بتهمة الإتجار في العملة بالدقي

قرر المحامي العام بنيابات شمال الجيزة، إحالة تاجر ملابس للمحاكمة الجنائية الاقتصادية، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، مع استمرار حبس المتهم لتحديد أولى جلسات محاكمته.

ووفقًا للتحقيقات فقد بلغ إجمالي تعاملات المتهم مليوني جنيه وخمسون ألف ريال سعودي و40 ألف دولار مضبوطات مع المتهم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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ترطيب الأجواء.. هل تؤثر زيارة كيرى لـ بكين على عودة العلاقات مع واشنطن؟

توقعت شبكة CNN الأمريكية أن تدفع زيارة المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري للعاصمة الصينية بكين نهاية هذا الأسبوع العلاقات بين البلدين للأمام، لا سيما أن الزيارة تأتي بعد رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين الأسبوع الماضي.

وقال مسئول في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة (CNN) إن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري من المقرر أن يسافر إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات المناخ مع نظرائه الصينيين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4447285

قبل القمة.. صافرة البنا دائمًا ما تحمل بشرى سارة للأهلاوية

تحمل صافرة الحكم الدولى محمود البنا بشرى سارة لجماهير الأهلى دائمًا، حيث تأتى نتائج المباريات التى يديرها البنا فى مصلحة الأحمر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، لطاقم تحكيم يتكون من محمود البنا حكم ساحة، محمود أبوالرجال، حكم مساعد أول، سامي هلهل حكم مساعد ثاني، محمود ناجي، حكم رابع، أحمد الغندور حكم لتقنية الفيديو "VAR" ويساعده أحمد حسام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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"العالم علمين".. "المصرية للاتصالات" الراعى الرسمى لـ مهرجان العلمين

أعلنت المصرية للاتصالات WE رعايتها لأكبر وأضخم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط مهرجان العلمين 2023 في نسخته الأولى والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من كبرى المشروعات القومية في مصر، والتي قامت المصرية للاتصالات بإنشاء البنية التحتية للاتصالات داخلها اعتمادًا على تكنولوجيا الألياف الضوئية.

يقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، ومن المقرر أن يستضيف حوالي مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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فرق فنون شعبية.. تعرف على عروض قصور الثقافة بالإسماعيلية

شهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية احتفالات "صيف الإسماعيلية"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود التي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية منها "سارة الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا"، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الراقصات منها "الصيادين، ضم ضم ، بتغني لمين يا حمام، البدوى، التنورة، غصين الحبيب". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

ساعات قليلة وتنطلق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 المُقام بمدينة العلمين الجديدة، والذي يُعدّ أكبر حدث ترفيهي يدعم تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد من خلال الفعاليات الممتعة، والتي تناسب كل الفئات والأذواق.

ويستعد المهرجان لاستقبال زواره في الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس 13 يوليو والذي يستمر حتى يوم 26 أغسطس المقبل. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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"خطة النواب": 8 هيئات اقتصادية تحصل على منح وإعانات من خزانة الدولة

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، إن 8 هيئات اقتصادية من المقدر أن تحصل على منح وإعانات من الخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2023 /2024 أهمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنحو 202 مليار و54 مليون جنيه تمثل نحو 44.7% من قيمة المقدر من المنح والإعانات.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/ 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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