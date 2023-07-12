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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل القمة.. صافرة البنا دائمًا ما تحمل بشرى سارة للأهلاوية

البنا
البنا

تحمل صافرة الحكم الدولى محمود البنا بشرى سارة لجماهير الأهلى دائمًا، حيث تأتى نتائج المباريات التى يديرها البنا فى مصلحة الأحمر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، لطاقم تحكيم يتكون من محمود البنا حكم ساحة، محمود أبوالرجال، حكم مساعد أول، سامي هلهل حكم مساعد ثاني، محمود ناجي، حكم رابع، أحمد الغندور حكم لتقنية الفيديو "VAR" ويساعده أحمد حسام.

تجرى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، غدا الخميس، بستاد القاهرة الدولي في إطار المبارة المؤجلة من الأسبوع 31 للدوري المصري الممتاز .

على مدار التاريخ، أدار محمود البنا 46 مباراة للأهلي، 41 مباراة في الدوري، و4 مباريات في كأس مصر، ومباراة بالسوبر المحلي، فاز الأهلي في 35 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 3 مواجهات، وهو ما يطمئن جماهير الأهلى قبل مباراة الغد.

وأشهر البنا 64 بطاقة صفراء للاعبي الأحمر و3 بطاقات حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

على مدار الموسم الحالى، أدار محمود البنا للأهلي 7 مواجهات في الدوري لم يخسر الأحمر خلال تلك المواجهات، حيث فاز على الاتحاد بالجولة الرابعة بثلاثية نظيفة، وبهدفين دون رد فاز على إنبي، وفاز بثلاثة أهداف دون رد أمام غزل المحلة، بالجولة 23.

وأدار البنا مباراة كأس السوبر المحلي، وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد، وفاز الأهلي؛ تحت إدارة محمود البنا التحكيمية على الطلائع بهدفين دون رد وكانت آخر مباراة أدارها الحكم محمود البنا للأهلي، أمام فيوتشر وانتهت بالتعادل السلبي، الأمر الذى يحمل بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل مباراة الغد التى تحمل طابعًا خاصًا، كونها فرصة ذهبية أمام الأحمر للاحتفال باستعادة درع الدورى بعد حسم اللقب.

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