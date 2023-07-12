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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترطيب الأجواء.. هل تؤثر زيارة كيرى لـ بكين على عودة العلاقات مع واشنطن؟

جون كيري
جون كيري

توقعت شبكة CNN الأمريكية أن تدفع زيارة المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري للعاصمة الصينية بكين نهاية هذا الأسبوع العلاقات بين البلدين للأمام، لا سيما أن الزيارة تأتي بعد رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين الأسبوع الماضي.

زيارة كيري لبكين 

وقال مسئول في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة (CNN) إن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري من المقرر أن يسافر إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات المناخ مع نظرائه الصينيين.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة والصين عن سبل للعمل معًا بشأن أزمة المناخ، وهي موضوع يمثل مصدر قلق كبير لكلا البلدين.

ومن المقرر أن تكون الزيارة هى الثالثة لمسئول في مجلس الوزراء الأمريكي للعاصمة الصينية في غضون أسابيع، حيث تسعى واشنطن لإعادة العلاقات مع بكين إلى مسارها بعد شهور من التوترات الملتهبة.

وسبق وقال كيري لـCNN في مايو الماضي إن الاجتماع بينه وبين نظيره الصيني استغرق شهورًا في الإعداد وأشار كيري إلى أن هناك عددًا من القضايا الهامة التي سوف تتم مناقشتها، منها  خطة الصين لخفض انبعاثات غاز الميثان شديد التلوث والابتعاد عن الفحم بشكل أسرع والعمل مع الولايات المتحدة على مسألة إزالة الغابات.

وشهد الأسبوع الماضي أعلى درجة حرارة عالمية تم تسجيلها على الإطلاق، وفقًا لبيانات من وكالتين لتتبع المناخ ومع اشتداد المناخ، يتضح للعلماء أن موجات الحرارة المحطمة للأرقام القياسية ستصبح أكثر تواترًا وأكثر حدة.

كيري بكين زيارة سي ان ان العلاقات الأمريكية الصينية

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