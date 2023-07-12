فرق فنون شعبية.. تعرف على عروض قصور الثقافة بالإسماعيلية

شهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية احتفالات "صيف الإسماعيلية"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود التي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية منها "سارة الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا"، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الراقصات منها "الصيادين، ضم ضم ، بتغني لمين يا حمام، البدوى، التنورة، غصين الحبيب."

على جانب آخر، نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة فنون تشكيلية للأطفال بإستخدام خامات الباستيل الشمعية، حيث أوضحت سماح علي أنواع الألوان الباستيل وكيفية استخدامها فى الأعمال الفنية وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.