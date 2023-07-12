ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فرق فنون شعبية.. تعرف على عروض قصور الثقافة بالإسماعيلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية احتفالات "صيف الإسماعيلية"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود التي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية منها "سارة الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا"، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الراقصات منها "الصيادين، ضم ضم ، بتغني لمين يا حمام، البدوى، التنورة، غصين الحبيب."

تاالبك

على جانب آخر، نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة فنون تشكيلية للأطفال بإستخدام خامات الباستيل الشمعية، حيث أوضحت سماح علي أنواع الألوان الباستيل وكيفية استخدامها فى الأعمال الفنية وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

منتا
حديقة الشيخ زايد الإسماعيلية صيف الإسماعيلية قصور الثقافة فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية فرع ثقافة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

خبير استراتيجى: محاولة دخول قوات خارجية للسودان سيكون كارثة

خلال جولة مفاجئة.. محافظ الفيوم يستبعد رئيس حى الجون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى