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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

ساعات قليلة وتنطلق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 المُقيم بمدينة العلمين الجديدة، والذي يُعدّ أكبر حدث ترفيهي يدعم تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد من خلال الفعاليات الممتعة، والتي تناسب كل الفئات والأذواق.

ويستعد المهرجان استقبال زواره في الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس 13 يوليو ولمدة ثلاثة أيام على أن ينتهي مساء السبت المقبل 15 يوليو 2023.

وشهدت منطقة مهرجان العلمين الجديدة 2023، مساء أمس الأربعاء، توافد عدد كبير من وسائل الإعلام المصرية والقنوات الإذاعية والجمهور بمقرّ انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين الجديدة 2023، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى منه.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط تبدأ أولى فعاليات المهرجان يوم 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط.

وأنهت الفرق الفنية تجهيزاتها وبروفاتها للنقل التليفزيوني بعدد كبير من الكاميرات والأطقم الفنية.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة  بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم المهرجان.

وتقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

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