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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تاجر ملابس للجنايات بتهمة الاتجار فى العملة بالدقى

حبس
حبس

قرر المحامي العام بنيابات شمال الجيزة إحالة تاجر ملابس للمحاكمة الجنائية الاقتصادية، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، مع استمرار حبس المتهم لتحديد أولى جلسات محاكمته.

ووفقًا للتحقيقات فقد بلغ إجمالي تعاملات المتهم مليوني جنيه وخمسين ألف ريال سعودي و40 ألف دولار مضبوطات مع المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالدقي، القبض على تاجر ملابس، 40 سنة، مقيم بالهرم، أثناء استقلاله سيارته في كمين أعد له بعد تحريات المباحث، وضبط بحوزته مليونا جنيه، وخمسين ألف ريال سعودى و40 ألف دولار، حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بشارع التحرير دائرة القسم، واعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح كبيرة منها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيقات.

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