"العالم علمين".. "المصرية للاتصالات" الراعى الرسمى لـ مهرجان العلمين 2023

أعلنت المصرية للاتصالات WE رعايتها لأكبر وأضخم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط مهرجان العلمين 2023 في نسخته الأولى والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من كبرى المشروعات القومية في مصر، والتي قامت المصرية للاتصالات بإنشاء البنية التحتية للاتصالات داخلها اعتمادًا على تكنولوجيا الألياف الضوئية.

يقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، ومن المقرر أن يستضيف حوالي مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضية.

تأتي رعاية المصرية للاتصالات WE لهذا الحدث انطلاقًا من دور الشركة في دعم الفعاليات الثقافية والترفيهية الهامة التي تسهم في تعزيز وتنشيط السياحة والاقتصاد المصري، حيث يحظى المهرجان بإقبال جماهيري كبير من جميع الأعمار وخاصة الشباب في مصر والوطن العربي، كما يعد المهرجان فرصة استثنائية لتعريف الجمهور بمدينة العلمين الجديدة، والترويج للأنشطة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدينة.

من جانبه، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE: "سعداء برعايتنا لأكبر حدث سياحي وترفيهي يقام في مصر والشرق والاوسط في نسخته الأولى، في إطار حرص الشركة على دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تسهم في الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يلعب المهرجان دورًا هامًا وقويًا في دعم السياحة والترويج للمشروعات القومية التي تنفذها مصر، خاصة أنه يقام في واحدة من المدن التي نفخر بوجودها وبالمشاركة في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات داخلها".

فيما أكد محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للمصرية للاتصالات WE: "فخورون برعايتنا لهذا الحدث والذي يحمل شعاره "العالم علمين" رسالة قوية تؤكد وضع مصر على الخريطة العالمية كأحد أهم المقاصد والوجهات السياحية في العالم، ما يتضمنه المهرجان من أنشطة ثقافية ورياضية وفنية يعد منصة متميزة لتقديم العروض والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة لضيوف المهرجان ولعملائها".

كما أعرب أبوطالب عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي إتاحة الفرصة للمشاركة في رعاية هذا الحدث.

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