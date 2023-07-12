"القاهرة الإخبارية" ترصد آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

رصدت قناة القاهرة الإخبارية آراء الزوار لمدينة العلمين الجديدة قبل انطلاق المهرجان وفعالياته في الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 26 أغسطس المقبل.

وقال إحدى الزوار إن هناك حفلات غنائية كثيرة، معقبة: "هنكون مبسوطين إننا نتواجد في كل الحفلات"، مشيرة إلى أنها انبهرت بالإنجازات التي اختلفت عن آخر زيارة في عام 2020 من حيث الطرق والمؤسسات والعقارات والشواطئ وغيرها.

وتوقع آخر زيادة حضور السياح لمهرجان العلمين الجديدة بجانب المصريين، خاصة أن هناك الكثير يعملون بالفعل في المدينة، وأشار آخر إلى أنه يعلم بوجود بطولات وفعاليات رياضية وسط معالم سياحية عالميًا، متمنيًا أن تكون هناك مشاركات بعيدًا عن البطولات للعامة، وسيكون سعيدًا.

وتابع آخر أنه سعيد بسبب استهداف المهرجان فئات كثيرة من عشاق الرياضة والفنون والثقافة والحفلات الغنائية: "متحمسين للغاية للمشاركة فى المهرجان"، وأكد آخر: "المدينة عالمية، ولما يقام الحفل بالاستعدادات والضخامة دي هيعلي أكثر من الحدث نفسه".

- أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مشاركة الكثير من نجوم الرياضة العالميين، حيث تقام بطولة كرة القدم الشاطيئة، بالإضافة لبطولة للتجديف.

إقامة عرض أزياء عالمي بحضور أفضل 10 مصممي أزياء من الوطن العربي.

إقامة الكثير من الحفلات لأبرز الفنانين المصريين والعرب.

. سيضم مهرجان العلمين الترفيهي العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، ويستوعب أكثر من مليون زائر.

. أول حفل سيكون للنجم تامر حسني يوم 21 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية وترفيهية لكل الأعمار.

. مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحي في العالم وطوله 14 كم، بالإضافة إلى المركز التجاري، الذي يضم أكثر من 350 علامة تجارية وكافيهات وملاهٍ لجميع الأعمار.