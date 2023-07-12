مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالصف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمركبة "توك توك" في الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، تصادم سيارة ميكروباص، بمركبة "توك توك"، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.