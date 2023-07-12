ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالصف

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمركبة "توك توك" في الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الصف، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، تصادم سيارة ميكروباص، بمركبة "توك توك"، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

بيان حكومى بشأن موعد بدء العام الدراسى الجديد

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

مصرع مسن سقط من قطار فى الشرقية

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى