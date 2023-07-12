22 ألف دولار جوائز البطولة الإفريقية للكوارش بالقاهرة

تختتم فعاليات البطولة الإفريقية للكوارش اليوم الأربعاء، والمقامة في الصالة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويحصل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية بإجمالي 22 ألف دولار مقدمة من الاتحاد الدولي للكوارش.

ويحضر حفل ختام المنافسات كل من محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتومس دانكر، رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش والأوزبكستاني منصور ممثل الاتحاد الدولي للكوارش.

وتشهد مباريات اليوم منافسات غاية في القوة للفوز بالمراكز الأولى للبطولة الإفريقية للكوارش التي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخها.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن رياضة الكوارش من ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية مقدما الشكر إلى الاتحاد الدولي والافريقي للكوارش على ثقتهم في إسناد تنظيم البطولة لمصر.

وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة وكابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش وكابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.

من جهته، أكد تومس دانكر، رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش، أن إقامة فعاليات النسخة التاسعة عشر للبطولة الإفريقية للكوارش في القاهرة شيء يدعو للفخر نظرا للتنظيم الجيد وزيادة عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح فعاليات البطولة الإفريقية اليوم الأحد والمستمرة حتى يوم الخميس المقبل، أن تلك هي زيارته الثالثة إلى مصر وفي زيارة له يجد اختلافا كبيرا في كل شيء من تطور وبنية تحتية متطورة في المنشآت الرياضية.