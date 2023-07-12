«الهرم المفقود».. تفاصيل إنتاج Netflix فيلمًا عالميًا يحكى عن الاكتشافات الأثرية المصرية

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، تفاصيل إنتاج فيلم وثائقي بعنوان “الهرم المفقود” يروي كواليس وصعوبات اكتشاف الآثار الفرعونية، بالتعاون مع شبكة Netflix العالمية.

وقال “حواس” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” على شاشة “قناة dmc”، إن أنتاج الفيلم بدأ منذ 3 أعوام بفضل الاكتشافات الأثرية العظيمة بمنطقة سقارة، موضحًا أن الفيلم حقق نجاحًا عظيمًا وتصدر منصة نتفليكس، متابعًا: “التعاون مع المنصة العالمية بدأ من صداقتي لمخرج عالمي كبير ويعمل بهوليوود ساعدته في العديد من الأفلام تتحدث عن الآثار المصرية.. وطلبت منه إنتاج فيلم عن مصر على نتفلكس”.

وتابع عالم الآثار المصري: “نتفلكس أكبر منصة متشافه في العالم كله.. واتصور أن هذا .. الفيلم الوثائقي الهرم المفقود تم إنتاجه بعد لقاء مع المسؤولين عن المنصة في لوس أنجلوس الأمريكية وشرحت لهم أهمية الاستكشافات الأثرية بمنطقة سقارة وأنها مثيرة للغاية واقتنعوا.. ووقع الاختيار على مخرج أمريكي وشركة للإنتاج بواشنطن وخلال عام ونصف تم التصوير بسقارة لمدة 40 يوم بل هناك 4 ساعات تصوير لم تعرض”.