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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستكاوي: العلمين للعالم كله وهناك جوائز للمبدعين المصريين

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن المهرجان يشهد الكثير من العروض الرياضية، لافتًا إلى أن العلمين الجديدة منطقة من أجمل مناطق البحر الأبيض المتوسط.

أضاف المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة أنه خلال 5 سنوات تحولت العلمين لمدينة جديدة كاملة، لافتاً إلى أن العلمين الجديدة يجب أن تكون مقصدًا سياحيًا طوال العام، خاصة أن مصر لديها جو ليس متواجد في جنوب أوروبا كله. 

وأكد أن العلمين الجديدة مدينة للمصريين وللعالم كله، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هدفنا جذب السياحة العالمية إلى هذه المدينة الجميلة والحديثة جدًا التي بها أحدث تكنولوجيا في هذا الزمن.

أشار إلى أن توقيت مهرجان العلمين الجديدة مناسبًا جدًا خاصة وأن الاشغال في الساحل الشمالي “كمبليت” خلال هذه الفترة، حيث يوجد الكثير من الحفلات التي ستقام والكثير من الأنشطة الرياضية، إضافة إلى وجود جوائز سيتم توزيعها على المبدعين المصريين. 

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