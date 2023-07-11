"تفحمت".. الصور الأولى من داخل العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

ينشر موقع "الدستور" الصور الأولى من داخل العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بعد تعرضها لحريق أدى إلى تفحمها واحتراق كامل محتوياتها وعلى الفور تم نقل المرضى إلي المستشفيات الأخرى، حفاظا على حياتهم.

ومن جانبها أصدرت محافظة كفرالشيخ، بيانًا، يكشف ما حدث في مستشفى سيدي سالم المركزي، وقد جاء نص البيان كالآتي: «شب حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق، وهناك متابعة وتوجيهات من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، للدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

وتابع: «حتى الآن لم يتم رصد أي حالات وفاة، أو حالات متأثرة بالحريق، وسيتم الإعلان عن ذلك، وهناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ».

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