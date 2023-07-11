فايدة كامل.. أيقونة الغناء والسياسة

ألهبت مشاعر أبناء الشعب المصرى أيام العدوان الثلاثى على مصر بحنجرتها الذهبية وقوة صوتها الذى كان يغطى على دوى القنابل والصواريخ، وكانت أغنياتها على ألسنة الفدائيين فى معركة تحرير الأرض.

هى فايدة كامل التى تحل، اليوم، الذكرى الـ٩١ لميلادها، صاحبة الصوت الذى رافق مسيرة الوطن فى كل أحداثه الكبرى.

لا ننسى أبدًا أغنيتها الشهيرة «دع سمائى» التى غنتها بعد صدور قرار تأميم قناة السويس، وبدء العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦، كما لا ينسى المصريون أغنيتها «عاد السلام يا نيل»، بعدما حققت مصر الانتصار بعد معركة العبور فى ١٩٧٣ وما تلتها من أحداث.

اقتحمت عالم السياسة، أيضًا، لكن من أوسع أبوابه، وصارت صوت أبناء دائرتها تحت قبة البرلمان، ودخلت موسوعة جينيس كأقدم نائب برلمانى فى العالم، بعضوية استمرت نحو ٣٤ عامًا، لتصبح إحدى أيقونات زمن الفن الجميل التى جمعت بين الغناء والسياسة.