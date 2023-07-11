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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عايدة رياض: سأعتزل الفن فى هذه الحالة فقط

عايدة رياض
عايدة رياض

خضعت الفنانة عايدة رياض لفقرة الأسئلة الاختيارية، ببرنامج  "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر فضائية الحياة، حيث يجب عليها أن تختار واحد من بين اثنين، دون أن يكون هناك إجابة دبلوماسية.

ووجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مجموعة من الأسئلة للفنانة عايدة رياض، حيث كان السؤال الأول هو "لو قدم في التليفزيون عملين سينمائيين، أحدهما للفنانة نادية الجندي، والآخر للفنانة نبيلة  عبيد، فأيهما ستشاهد عايدة رياض؟"، لترد: "سأشاهد العملين بكل تأكيد، الفنانة نادية الجندي ستايل، والفنانة نبيلة عبيد ستايل آخر مختلف"، ليغقب الإعلامي عمرو الليثي:"يجب اختيار واحد فقط من اثنين"، لتجيب: "نادية الجندي". 

وتابع الدكتور عمرو الليثي السؤال الثاني: "أفضل راقصة من وجهة نظرك، الفنانة سامية جمال ، أم الفنانة تحية كاريوكا؟"، لترد الفنانة عايدة رياض: "هذه لها لون، وتلك لها لون آخر، كل منهما لها لون مختلف تمامًا.. أنا سأشاهد تحية كاريوكا". 

وعن المخرج الذي ارتاحت معه في العمل أكثر، هل هو المخرج محمد خان، أم المخرج داوود عبدالسيد؟، لتجيب: "الاثنين، لأن الاثنين يعملون بالإحساس، الإثنين مثل بعض". 

وعن النجمة التي من الممكن أن تكون نجمة شباك "دينا الشربيني، أم ياسمين صبري؟" فأجابت" ياسمين صبري". 

وعن أكثر مشهد ندمت أنها قامت بتصويره، أكدت أنه لا يوجد أي مشهد قامت بتصويره وندمت عليه أبدًا.

وأشارت إلى أنه لولا الفنانة شادية، لم تكن الفنانة عايدة رياض ممثلة أبدًا، مؤكدة أنها كانت تحب وتعشق الفنانة شادية كثيرًا.

وأكدت أنها ستفكر في الاعتزال في حالة إذا لم تستطع أن تقوم من على سريرها للنزول للعمل. 

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