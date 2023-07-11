"بفرح أوى بدور الرقاصة".. تصريحات جريئة من الفنانة عايدة رياض

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها لم تكمل دراستها بالجامعة وتركتها منذ السنة الأولى، حيث أصبحت سوليست بالفرقة وسافرت كثيرًا إلى تركيا وبلغاريا، لافتة إلى أن كل زملاءها أكملوا دراستهم بالجامعة وأصبح منهم الأطباء والمهندسين، معقبة: "أنا اللي كنت بحب شغلي جدًا وأخذني".

وأضافت عايدة رياض، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، أنها لم تندم أبدًا على أفلام المقاولات التي قدمتها، على الرغم أنها لم تجني منها أي أموال، معقبة: "مكنش فيها فلوس بس أنا عمري ما ندمت إني عملتها".

وتابعت: "مشكلتي أنني أجامل كل الناس، ولا يوجد من يجاملني، وتعلمت أن من أجامله أنساه إلى الأبد".

وعن عدم رضاها عن الأدوار الجريئة التي قدمتها، قالت: "كل حاجة أنا عملتها في وقتها، لم أكن متضايقة منها، بالعكس كنت سعيدة بها جدًا".

وعن عدم رضا بالأجر التي تتحصل عليه في أعمالها، أكدت أنه لا يرضيها ولا يساوي حجم موهبتها، وتابعت: "بفرح أوي بدور الرقاصة وكا نفسي أقدم أفلام مثل أفلام نعيمة عاكف، والفنانة تحية كاريوكا".

كما نفت أن يكون الوسط الفني ليس له عزيز ولا غالي وأن كله بتاع مصلحته، قائلة: "مش أوي كده.. الكلام ده مش مضبوط".

وأشارت إلى أنها من الممكن أن تكون قد تعرضت للظلم وأن كتير من الناس استغلتها لأجل مصلحتهم.