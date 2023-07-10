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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفارة المصرية بألمانيا تتسلّم أكثر من 40 قطعة أثرية مهربة

السفير خالد جلال
السفير خالد جلال

تسلّم سفير مصر فى برلين، السفير خالد جلال، اليوم الإثنين، أكثر من 40 قطعة أثرية تم تهريبها من مصر وضبطتها سلطات مطار فرانكفورت، التى تحفظت عليها للتأكد من أنها قطع أصلية.

وسلّم القطع الأثرية المسؤول الثقافى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزاره الخارجية الألمانية، كارستين فيلمز، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين.

وقال السفير خالد جلال، إن السلطات الألمانية تواصلت مع السفارة المصرية بعد ضبط أكثر من 40 قطعه أثرية مصرية فى مطار فرانكفورت، كانت مهربة من تايلاند فى طريقها إلى إنجلترا.

وأضاف جلال أن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتواصلت مع الجهات المعنية، وذلك بموجب الاتفاقية التى وقعتها مصر عام 1970 بشأن الآثار المصرية المهربة للخارج وخطة الدولة لاستعادة كافة القطع التى خرجت من مصر بشكل غير قانونى، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الخامسة التى يتم فيها استرداد قطع أثرية مصرية تم تهريبها للأراضى الألمانية؛ وهو ما يعكس حرص الدولة فى هذا الصدد.

من جانبه، أعرب المسؤول الثقافى بالخارجية الألمانية عن سعادته بإعادة السلطات الألمانية للقطع المهربة إلى الحكومة المصرية، معتبرا أن ذلك إنجاز كبير للخارجية الألمانية.

وأضاف أن هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين وزارتى الخارجية فى البلدين، لافتا إلى أن بلاده تولى مزيدًا من الاهتمام للعلاقات الثقافية مع مصر.

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