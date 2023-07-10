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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل انطلاق المهرجان بـ72 ساعة.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آراء زوار العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، آراء الزوار لمدينة العلمين الجديدة قبل انطلاق المهرجان وفعالياته في الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 26 أغسطس المقبل.

وقال أحدهم إن هناك إنشاءات كثيرة تقام على أرض العلمين الجديدة، حيث اختلفت عن آخر زيارة في عام 2021 من حيث الطرق والمؤسسات والعقارات والشواطئ وغيرها، وأكد آخر أن استغلال جيد للغاية للبحر ولوجه المدينة بشكل عام بالإضافة إلى تسهيل الوصول للمدينة من حيث الوقت.

وتابع آخر أنهم انبهروا خلال زيارتهم الأولى لمدينة العلمين الجديدة "إنجاز كبير"، مشيرا إلى فائدة شبكة الطرق التي سهلت الكثير من الوقت والمجهود للوصول للمدينة، وأشارت أخرى إلى أنها تنتظر المهرجان لتشهد عظمة التنظيم وجوده الفعاليات التي لا اختلاف عليها منذ بدء الترويج السياحي الممتاز لمصر.
 

- أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

  1. مشاركة الكثير من نجوم الرياضة العالميين، حيث تقام بطولة كرة القدم الشاطيئة بالإضافة لبطولة للتجديف.
  2. إقامة عرض أزياء عالمي بحضور أفضل 10 مصممي أزياء من الوطن العربي.
  3. إقامة الكثير من الحفلات لأبرز الفنانين المصريين والعرب.

4. سيضم مهرجان العلمين الترفيهي العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، ويستوعب أكثر من مليون زائر.

5. أول حفل سيكون للنجم المصري تامر حسني يوم 21 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية وترفيهية لكل الأعمار.

6. مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحي في العالم وطوله 14 كم، بالإضافة إلى المركز التجاري الذي يضم أكثر من 350 علامة تجارية وكافيهات وملاهي لجميع الأعمار.

 

العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة القاهرة الإخبارية

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