مفيض باريس.. أول شاطئ في صحراء الوادي الجديد ومصيف لأهالي الواحات

تقع محافظة الوادي الجديد في الجنوب الغربي لمصر بالصحراء الغربية ويحدها من الشرق محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان، ومن الغرب حدود مصر مع ليبيا ومن الشمال محافظات مطروح والواحات البحرية التابعة مدينة السادس من أكتوبر ومن الجنوب حدود مصر مع السودان، ولم يحدها أو يتخللها أي مياة أنهار أو بحار طيلة حياتها لموقعها الجغرافي الذي يقع في وسط الصحراء الغربية

حظت محافظة الوادي الجديد بمقيض مياة جنوب مركز باريس بعد وصول كميات مياه من نهر النيل لها عبر ممرات أرضية ومخرات صخرية من مفيض توشكى قادمة من مياه بحيرة ناصر ووصولها إلي حدود محافظة الوادي الجديد



وشهدت منطقة مفيض توشكى جنوبي مركز باريس تدشين فكرة أول مصيف وشاليهات على مياه النيل القادمة من مفيض توشكى في هذه المنطقة لتكون هي الفكرة الأولي لتنفيذ مصيف لاهالي الوادي الجديد وتذليل كافة مشقات السفر إلي المحافظات الساحلية لقضاء الأجازة الصيفية

قال خيري طليب، أحد ابناء الوادي الجديد إن هذا المفيض هدية من الله عز وجل لمصر عامة وللوادي الجديد خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمضي ويسير في الطريق الصحيح رغم كل الأزمات التي تواجه مصر من الوضع الاقتصادي العالمي والتضخم الذي ضرب كافة الدول ، إلا أن مصر تبني وتعمر للجمهورية الجديدة في ظل قيادة حكيمه

وأضاف طليب أن رؤية القيادة السياسية الثاقبة والمتمثله في اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وإهتمامة بهذا المفيض الهائل والذي يدر الخير على مصر وكذلك استغلال شاطئ مياه هذا المفيض لخدمة أهالي الوادي الجديد وإقامة منطقة خدمية بمنطقة المفيض جنوب مركز باريس تتضمن محلات تجارية وكافتيريا ومناطق خدمات إصلاح أعطال وورش فنية ومطاعم ودورات مياه وخدمات لإقامة رجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارتهما للمزارع المزمع والجاري إقامتها في المنطقة.

وأوضح طليب، أن محافظ الوادي الجديد خصص 20 فدانا في هذه المنطقة لإقامة مصيف لخدمة أهالي الوادي الجديد والوافدين والزائرين والمستثمرين في المنطقة.



ولفت طليب أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم، جاري إقامة شاطيء خدمي وترفيهي بالمنطقة وكذلك توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الأمان والإنقاذ والإسعافات بالمنطقة مع توفير كميات إضافية من الألعاب المائية ومراكب المياه ، مؤكدا أن المنطقة واعدة وستحقق نجاح منقطع النظير في الأيام القادمة



جدير بالذكر أن منطقة بحيرة باريس جنوب مركز باريس بالوادي الجديد هي محور جديد للتنمية الزراعية والجذب السكانى ويحتوى على بحيرة مياه عذبة على مساحة 450 كيلو متر مربع بطول 30 كيلومتر وعرض 15 كيلومتر وتحتوي على 27 مليار متر مكعب من المياه، وجرى وضع خطة لاستغلالها في الزراعة وإنتاج الثروة السمكية.