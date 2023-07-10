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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة تحذر من وضع مميت للأطفال على السرير وكيفية الوقاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت دراسة حديثة الوالدين من خطأ يتم وقوع الطفل فيه خلال تواجده على الفراش أو عند النوم وخلال التقليب.

وفقًا لموقع "thesun" إذا كان طفلك يرتدي قبعة صغيرة خلال نومه هذا يعرضه لمخاطر عديدة خلال نومه وتقلبه على السرير لذا لا يبنغي ترك القبعة على رأس الطفل خلال نومه خاصة حديثي الولادة، حيث إن إبقاء رأس طفلك ووجهه مكشوفين أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع، بما في ذلك متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)".

متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) والتي تُعرف أيضًا باسم "موت المهد"، تحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.

وفقًا لـ NHS، تؤثر الحالة على حوالي 200 طفل في المملكة المتحدة كل عام، ويأتي الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادةً عندما يكون نائما.

 

للمساعدة في تقليل مخاطر SIDS، يجب عليك تجنب التدخين أثناء الحمل ويجب عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من طفلك، كذلك يُنصح الآباء بوضع أطفالهم دائمًا على ظهورهم عندما ينامون.

ووفقًا للدراسة: يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على معدته إلى سد مجرى الهواء، مما يعني أنه يعيد تنفس هواء الزفير.

كما يتم النصح بأن تلمس أقدام الأطفال نهاية المهد أو السلة أو عربة الأطفال ويجب أن تكون رءوسهم مكشوفة ويجب ألا تكون أي بطانية تغطيهم أعلى من أكتافهم.

للمساعدة أيضًا في تقليل مخاطر SIDS، يُنصح الآباء بالنوم في نفس غرفهم مع أطفالهم حديثي الولادة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

على الرغم من ذلك، يجب على الآباء عدم النوم مع طفلهم على أريكة أو كرسي بذراعين والتأكد من أن طفلهم لا يصاب بالحرارة أو البرودة خلال نومه.

تحذير أولياء الأمور وضع أطفالهم في النوم غطاء محرك السيارة متلازمة موت الرضع المفاجئ على الرغم من ذلك

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