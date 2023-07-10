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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-7-2023 ودرجات الحرارة بالمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية أول الساعات المبكرة يحرص المواطنون قبل الخروج من منزلهم على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-7-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر الحالة الجوية لطقس اليوم، منوهة بأن الازدياد بمعدل الرطوبة سوف يكون سائدا بمدار نهار اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 10-7-2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-7-2023 بمختلف محافظات مصر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر اليوم الإثنين أن حالة الطقس اليوم سوف يسودها الارتفاع في كافة درجات الحرارة، وسوف يزداد أيضا معدل الرطوبة نهارا، في مناطق القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وسوف تشتد درجات الحرارة على كافة مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولكن تكون درجات الحرارة سوف تنخفض تدريجيا وسوف تعود لحالة الاعتدال أثناء حلول وقت الليل على جميع أنحاء البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين

ولفتت الأرصاد الجوية في مصر إلى أن حالة الطقس اليوم الإثنين، سوف يصاحبها نشاط للرياح ولكن تكون بشكل متقطع، على كافة مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وفي جنوب البلاد.

وبينت الأرصاد الجوية في مصر أن حالة الطقس في البحر المتوسط سوف تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح ارتفاعها ما بين 2.5 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إلى حالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ارتفاع 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر

درجة الحرارة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 35 24

6 اكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 32 24

رفح 32 25

رأس سدر 35 24

نخل 36 20

كاترين 34 17

الطور 34 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 23

مطروح 30 24

السلوم 32 20

سيوة 38 23

رأس غارب 39 28

الغردقة 38 29

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