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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تنشر تغيرات الحرارة وتقلبات الطقس

درجة الحرارة
درجة الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بياناً تفصيليًا بحالة الطقس خلال الفترة من غدًا الأحد وحتى الجمعة المقبل.

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس معتدل صباحًا، وحار مشمس نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على أنحاء البلاد كافة.

وأكدت أن ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس المباشرة يزيد أيضًا من شعورنا بحرارة الجو.

وقدمت الأرصاد للمواطنين مجموعة من النصائح أهمها الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، مع ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

ووجهت الأرصاد لقائدي المركبات تحذيرًا من شبورة مائية تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبين بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

كما تشهد نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط ( مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج  من 2 إلى 3 أمتار، فيما يعاني البحر الأحمر من اضطراب في نشاط الملاحة البحرية ويصب ارتفاع الأمواج إلى مترين.

الهيئة العامة للارصاد الرطوبة حرارة الطقس شبورة مائية نشاط الرياح

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