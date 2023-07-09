ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هربا من حرارة الطقس.. مصرع طالب غرقا خلال الاستحمام بترعة الإبراهيمية في المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، اليوم الأحد، جثة طالب عمره 11 عاما، غرق أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات مراكز جنوب المنيا، هربا من شدة الحر.
 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يتضمن غرق الطالب سعد محمد 11 عاما، مقيم بعزبة المصاص القديمة، بحي غرب مدينة المنيا، حيث غرق أثناء الاستحمام في المجري المائي هربا من شدة الحر وإرتفاع درجات الحرارة.
 

انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري والمباحث الجنائية حيث جري انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرتها لكتابة تقرير عن سبب وكيفية حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بالدفن ما لم تكن هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة.

المنيا انتشال جثة طالب غرق بترع ة الابراهيمية اثناء الاستحمام هربا من حرارة الطقس اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

تطوير الساحل «الطيب»!

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

تحويشة العمر

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب