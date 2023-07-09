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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نصب على طالبة.. حبس المتهمين بخطف شاب فى أبشواى

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين باختطاف شاب انتقاما منه للنصب على طالبة جامعية والاستيلاء على أموالها في الفيوم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم تلقى بلاغا من "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية" بغياب نجله 22 سنة عن مسكنهما، وتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول أخبره خلاله باختطاف نجله لقيامه بالنصب على كريمته "طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد" والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة، الفيوم"، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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