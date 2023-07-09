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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيق فى سقوط طفلة من الطابق الثانى بكرداسة

جثة طفلة
جثة طفلة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني بكرداسة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

وكان المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تدعى "جنى عبدالناصر حسن" في العقد الأول من عمرها أصيبت إثر سقوطها من الطابق الثاني وجرى نقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

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