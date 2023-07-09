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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا.. مسيرات التحالف الدولى تنتهك بروتوكولات عدم التضارب 9 مرات فى يوم واحد

قوات الولايات المتحدة
قوات الولايات المتحدة

خرق ما يسمى بـ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بروتوكولات عدم التضارب 9 مرات في يوم واحد في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية.

 

وذكره أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن "الجانب الروسي.. يلفت الانتباه إلى استمرار ظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف في الأجواء المغلقة على خلفية التدريبات الروسية السورية المشتركة، حيث تم خلال اليوم الماضي تسجيل تسع حالات انتهاك لطائرات التحالف المسيرة في المنطقة المغلقة".

 

وأبرز المصدر نفسه بالقول "بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ست رحلات جوية غير متفق عليها من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال" وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف".

 

وحذر المسؤول من أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة لطائرات التحالف، خصوصا في منطقة التدريبات المغلقة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث حالات إطلاق نار سجلت في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي، من بينها حالة في محافظة إدلب واثنتان في محافظة اللاذقية.

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