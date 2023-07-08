مها أبو بكر: رفض دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث يحمي حق المستضعفين

علقت المحامية مها أبو بكر، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المحكمة الدستورية رفضت دعوى عدم الدستورية فيما يتعلق بالمادة 49 بشأن المواريث، وأكد حكم المحكمة أن هذا الأمر يعد حماية للحقوق التي كفلها الدستور بنص المادة 39 حماية لحق المستضعفين.

وأضافت: «لست مختلفة كثيرا مع جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث فيما يتعلق بأن البعض يتعرضون لعقوبات وآخرون يفلتون منها».