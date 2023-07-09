سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية
ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام الكثيرين المترصدين لسعر المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن لهم.
سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية
في التقرير التالي نوضح سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية وعلى رأسها سعر عيار 21.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,486 جنيها
شراء 2,497 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,279 جنيها
شراء 2,289 جنيها
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,175 جنيها
شراء 2,185 جنيها
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,864 جنيها
شراء 1,873 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,450 جنيها
شراء 1,457 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,243 جنيها
شراء 1,249 جنيها
سعر الأونصة
بيع 77,306 جنيهات
شراء 77,661 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,400 جنيه
شراء 17,480 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,485,714 جنيها
شراء 2,497,143 جنيها
انخفاض متواصل
ويشهد سعر الذهب على مدار الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا في أسعاره على عكس الأشهر الماضية، وفي تقرير صادر عن جولد بيليون، وهي منصة تداول الذهب، أوضح أن الذهب نجح في التصدي لكثير من الضغوط السلبية مؤخرا، رغم انخفاضه خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2%.
وتوقع جولدن بيليون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الهبوط، مع استمرار دعم «الفيدرالي الأمريكي» لسياسة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير أن الحركة النشطة دوليا لإنهاء سيطرة الدولار على الاحتياطات العالمية، تزيد الطلب على المعدن النفيس، بما يساعده على مواجهة الضغوط السلبية القوية، وتقليل حدة الهبوط بفعل رفع أسعار الفائدة، ومساعي محاربة التضخم.