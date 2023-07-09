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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام الكثيرين المترصدين لسعر المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن لهم.

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

في التقرير التالي نوضح سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية وعلى رأسها سعر عيار 21.


سعر الذهب عيار 24  

بيع 2,486 جنيها
شراء 2,497 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,279 جنيها 
شراء 2,289 جنيها


سعر الذهب عيار 21

بيع 2,175 جنيها 
شراء 2,185 جنيها

 

سعر الذهب عيار 18  

بيع 1,864 جنيها 
شراء 1,873 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,450 جنيها 
شراء 1,457 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,243 جنيها 
شراء 1,249 جنيها

سعر الأونصة
بيع 77,306 جنيهات 
شراء 77,661 جنيها


سعر الجنيه الذهب

بيع 17,400 جنيه 
شراء 17,480 جنيها


سعر الكيلو
بيع 2,485,714 جنيها 
شراء 2,497,143 جنيها

"الملا": نخطط لمزايدة مفتوحة للبحث والتنقيب عن الذهب والنفط

125 جنيهًا.. انخفاض أسعار الذهب خلال أول أسبوع من يوليو


انخفاض متواصل

ويشهد سعر الذهب على مدار الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا في أسعاره على عكس الأشهر الماضية، وفي تقرير  صادر عن جولد بيليون، وهي منصة تداول الذهب، أوضح أن الذهب نجح في التصدي لكثير من الضغوط السلبية مؤخرا، رغم انخفاضه خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2%.

وتوقع جولدن بيليون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الهبوط، مع استمرار دعم «الفيدرالي الأمريكي» لسياسة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن الحركة النشطة دوليا لإنهاء سيطرة الدولار على الاحتياطات العالمية، تزيد الطلب على المعدن النفيس، بما يساعده على مواجهة الضغوط السلبية القوية، وتقليل حدة الهبوط بفعل رفع أسعار الفائدة، ومساعي محاربة التضخم.

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رئيس مصلحة الجمارك يكشف كمية الذهب المسموح بدخولها مصر

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تراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد سعر الجنية الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 22

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