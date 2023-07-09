سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام الكثيرين المترصدين لسعر المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن لهم.

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

في التقرير التالي نوضح سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية وعلى رأسها سعر عيار 21.



سعر الذهب عيار 24

بيع 2,486 جنيها

شراء 2,497 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,279 جنيها

شراء 2,289 جنيها



سعر الذهب عيار 21

بيع 2,175 جنيها

شراء 2,185 جنيها

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,864 جنيها

شراء 1,873 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,450 جنيها

شراء 1,457 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,243 جنيها

شراء 1,249 جنيها

سعر الأونصة

بيع 77,306 جنيهات

شراء 77,661 جنيها



سعر الجنيه الذهب

بيع 17,400 جنيه

شراء 17,480 جنيها



سعر الكيلو

بيع 2,485,714 جنيها

شراء 2,497,143 جنيها



انخفاض متواصل

ويشهد سعر الذهب على مدار الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا في أسعاره على عكس الأشهر الماضية، وفي تقرير صادر عن جولد بيليون، وهي منصة تداول الذهب، أوضح أن الذهب نجح في التصدي لكثير من الضغوط السلبية مؤخرا، رغم انخفاضه خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2%.

وتوقع جولدن بيليون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الهبوط، مع استمرار دعم «الفيدرالي الأمريكي» لسياسة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن الحركة النشطة دوليا لإنهاء سيطرة الدولار على الاحتياطات العالمية، تزيد الطلب على المعدن النفيس، بما يساعده على مواجهة الضغوط السلبية القوية، وتقليل حدة الهبوط بفعل رفع أسعار الفائدة، ومساعي محاربة التضخم.