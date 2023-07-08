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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

125 جنيهًا.. انخفاض أسعار الذهب خلال أول أسبوع من يوليو

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 بمقدار 125 جنيهًا للجرام وبنسبة 5.7% في ظل تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضي بعد تحركات حادة في أسعار الذهب خلال إجازة عيد الأضحى، وأرجع التحليل الفني لجولد بيليون استمرار هبوط الذهب إلى زيادة المعروض من الذهب بسبب العائدين من الخارج.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، 2175 جنيهًا للجرام بعد أن سجل 2300 جنيه يوم السبت الماضي بنسبة هبوط 5.7%، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيه في تداولات اليوم مقابل 18400 جنيه في تداولات السبت الماضي، ليتراجع الجنيه الذهب في مصر قرابة ألف جنيه خلال أسبوع.

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